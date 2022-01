El preu de l'electricitat puja demà un 18%, fins a 180,20 euros/MWh

L'hora més barata serà entre les 4h i les 5h (75,38 euros/MWh) i la més cara entre les 20h i les 21h (250,34 euros/MWh)

Actualitzada 04/01/2022 a les 16:51

El preu mitjà de l'electricitat en el mercat majorista (pool) per a demà, dimecres, pujarà un 18,4% (28 euros més) respecte a avui, fins als 180,20 euros/megavat hora (MWh), encara que segueix per sota dels 200 euros/MWh malgrat encadenar quatre ascensos consecutius.Segons dades de l'Operador del Mercat Ibèric de l'Electricitat (OMIE), la llum serà més barata demà entre les 4.00 i les 5.00 hores, quan estarà a 75,38 euros/MWh; mentre que el preu més alt s'ha fixat per a entre les 20.00 i les 21.00 hores, quan arribarà a 250,34 euros/MWh.Malgrat aquests preus més moderats que els que es van veure al desembre -el mes més car de la història amb una mitjana de 239,17 euros/MWh i en el qual es va aconseguir el màxim preu mig diari històric, amb 383,67 euros MWh-, el preu per a demà més que doble del que hi havia el mateix dia de l'any passat.Llavors, en ple hivern i acostant-se ja la borrasca Filomena, que va marcar el llavors segon màxim diari històric el 8 de gener, el preu en aquest 5 de gener de 2021 era de 67,55 euros/MWh.Encara així, el preu per a demà no superarà la barrera dels 200 euros/MWh per sisè dia consecutiu, un valor que es va aconseguir en gairebé el 70% dels dies d'octubre, en el 45% dels dies de novembre i en el 80% dels de desembre.En els cinc primers dies de gener, el preu mitjà de l'electricitat en el mercat majorista se situa en 148,49 euros/MWh, un 61% menys que els 239,17 de mitjana que va aconseguir en l'últim mes de 2021.Desembre va tancar un 2021 que va ser l'any amb el preu de la llum més car de la sèrie històrica, amb un cost mitjà de 111,4 euros/MWh, més del triple que 2020, el més barat en els últims 17 anys, a causa de la caiguda de la demanda i dels preus que va provocar la pandèmia.Per a esmorteir l'impacte que l'encariment de l'electricitat està tenint en els consumidors, el Govern ha prorrogat la rebaixa fiscal sobre els impostos que graven el rebut de la llum (l'IVA i l'impost de l'electricitat en tot el primer quadrimestre de l'any i l'impost a la generació elèctrica e el primer trimestre).Els preus registrats en el mercat majorista repercuteixen directament en la tarifa regulada o PVPC, a la qual estan acollits gairebé 11 milions de consumidors a Espanya, i serveix de referència per als altres 17 milions que contracten el seu subministrament en el mercat lliure.Darrere de l'augment de preus es troben els alts preus del gas en els mercats internacionals i dels drets d'emissió de diòxid de carboni (CO₂), que durant 2021 venen marcant mes a mes màxims històrics.Per això, els alts preus s'estenen per la majoria dels països d'Europa, en alguns amb preus més alts que a Espanya per a demà, com el Regne Unit, amb 169,82 lliures/MWh (203,07 euros/MWh); França, amb 185,56 euros/MWh; Itàlia, amb 192,54 euros/MWh, i, fins i tot Portugal, que encara que habitualment té el mateix preu que Espanya en compartir mercat, per a demà el tindrà lleugerament més alt (180,99 euros/MWh).Alemanya si que tindrà per a demà un preu bastant més baix que els de la resta de països citats, que serà de 107,87 euros/MWh de mitjana.