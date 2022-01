Espanya rebutja incloure l'energia nuclear i el gas a la taxonomia verda europea

Defensa que suposaria «un pas enrere» i «un senyal erroni» per als mercats financers

Actualitzada 02/01/2022 a les 17:17

Espanya ha reiterat aquest diumenge el seu rebuig a la proposta de la Comissió Europea (CE) d'incloure a l'energia nuclear i la generació per gas natural a la taula de classificació d'opcions verdes en el marc comunitari, una cosa que suposaria «un pas enrere» i «un senyal erroni» per als mercats financers.En resposta a l'esborrany de proposta de taxonomia verda de la CE, la vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha recalcat que «independentment que puguin continuar produint-se inversions en l'una o l'altra, considerem que no són energies verdes ni sostenibles».Espanya «és ferma defensora de la taxonomia verda com a instrument clau per a comptar amb referències comunes que puguin ser usades per inversors per a aconseguir la descarbonització de l'economia i aconseguir la neutralitat climàtica el 2050», però admetre la nuclear i el gas natural com la seva part «suposaria un pas enrere».La ministra ha advertit que «no té sentit i produiria senyals erronis per a la transició energètica del conjunt de la UE».Espanya admet que tant l'energia nuclear com el gas natural tenen un paper en la transició, però «limitat en el temps», per la qual cosa han de tractar-se a part i no com a verds, on estan altres energies clau per a la descarbonització i sense risc ni mal ambiental, ha explicat el ministeri en un comunicat.Segons el marc regulador disposat en el pacte verd europeu, el reglament de la taxonomia verda té com a propòsit guiar a les empreses i inversors nacionals i internacionals als seus plans de descarbonització, identificant activitats i sectors econòmics ambientalment sostenibles i que contribueixin a la reducció de CO₂, metà i altres gasos causants del canvi climàtic.Igualment pretén ajudar a canalitzar aquestes inversions cap a aquells sectors essencials per a aconseguir la meta de la neutralitat climàtica el 2050.Espanya considera que per a complir aquests objectius la taxonomia ha de ser «creïble, útil i basada en l'evidència científica».La clau per a considerar 'verda' una activitat econòmica, sector o tecnologia és la seva 'contribució substancial' a les principals metes ambientals de la UE, afegeix, com mitigar el canvi climàtic, entre altres, respectant a més el principi de no causar mal ambiental significatiu.Les emissions de metà de la generació per gas natural i la qüestió dels residus de l'energia nuclear posen en qüestió la inclusió de totes dues tecnologies dins de la taxonomia verda de la UE, segons la font.Incloure ambdues «suposa un senyal erroni per als mercats financers i no aporta la necessària claredat per a enfocar els fluxos de capital cap a l'economia descarbonizada, resilient i sostenible prevista en el pacte verd europeu», ha insistit el ministeri.