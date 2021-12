Espanya registra 161.688 casos nous de covid-19 i 74 defuncions des de dimecres

Més de 37,8 milions de persones a l'Estat tenen dues dosis de la vacuna

En els darrers 7 dies hi ha hagut 282 víctimes mortals, de les quals el País Valencià n'ha registrat 47, Castella i Lleó 27 i Múrcia i Andalusia 26 cadascuna. A Catalunya n'hi ha hagut 10 en l'última setmana i a Ceuta i al País Basc no n'hi ha hagut cap.Pel que fa al nombre total de contagis que hi ha hagut des de l'inici de la pandèmia, a Catalunya és on més se n'han acumulat amb 1.167.381 casos, seguida per Madrid amb 1.114.550 casos i Andalusia amb 944.337.En aquests moments, al conjunt de l'Estat hi ha 10.768 pacients ingressats per la infecció, que ocupen el 8,81% de tots els llits disponibles. Un total de 1.803 persones estan ingressades a l'UCI, el 19,42% del total de llits per a crítics a l'Estat. A Catalunya hi ha 2.666 pacients a l'hospital per coronavirus, l'11,08%, i a l'UCI n'hi ha 468, cosa que suposa un 37,41% de la capacitat total. Això significa que prop de 4 de cada 10 llits de cures intensives estan ocupats per malalts de covid-19.En les darreres 24 hores hi ha hagut 1.662 persones hospitalitzades a l'Estat per la infecció i 1.323 han estat donades d'alta. Del total d'hospitalitzacions, a Madrid n'hi ha hagut 352, a Catalunya 329, a Andalusia 177, al País Valencià 164 i al País Basc 110.37.869.504 persones a l'Estat espanyol tenen dues dosis de la vacuna contra el coronavirus, el 89,9% de la població diana: la major de 12 anys. Així ho recullen les xifres diàries de vacunació que aporta el Ministeri de Sanitat. En paral·lel, el 92% de la població diana ha rebut almenys una dosi. Són 38.766.041 persones. D'altra banda, 13.743.032 persones han rebut dosis addicionals.A Catalunya, 5.982.727 persones han rebut dos vaccins (el 76,9% de la població total i el 87,1% de la població major de 12 anys o diana), mentre que 6.170.702 en tenen almenys una (el 79,3% i el 89,8% respectivament). Hi ha 2.029.659 persones amb dosis addicionals. En total s'han rebut fins ara 13.348.650 dosis. Les dades de vaccins administrats s'han corregit en relació a l'últim informe. Ara s'assegura que en són 12.778.823, el 95,73%.El govern espanyol ha entregat a les comunitats autònomes i a l'Exèrcit fins a aquest 30 de desembre 86.690.398 dosis de les vacunes contra la covid-19 i fins ara se n'han administrat 83.529.797 (la xifra també s'ha ajustat en relació a la d'ahir), que representen el 96,4% del total.La comunitat que més n'ha rebut ha estat Andalusia (15.041.000), n'hi ha dues que les han injectat totes i Melilla és la que ha administrat el percentatge més baix.La Unió Europea ha adquirit per a Espanya, fins al quart trimestre de l'any, 141.943.261 vacunes, de les quals fins ara l'Estat n'ha rebut el 78,6%, 111.551.945. A les que ha distribuït a les comunitats autònomes cal afegir les 212.238 que ha rebut l'Exèrcit (fins ara n'ha administrat 179.341, xifra també corregida des de l'últim informe) i les 10.620 per a la Sanitat Exterior (totes injectades).