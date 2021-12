Subirats rep la cartera d'Universitats de Castells i es compromet a continuar la 'magnífica tasca' dels últims dos anys

«A la universitat no se la canviarà per decret», però hi ha iniciatives que ajuden a aquest «procés de reforma», ha reflexionat Subirats, que ha assegurat que el paper del Ministeri d'Universitats és el «d'acompanyar els autèntics protagonistes».D'altra banda, Castells ha lloat la trajectòria de Subirats a qui ha descrit com a «gran acadèmic» i com a persona «íntegra, irreprotxable, tolerant, dialogant i capaç d'escoltar a tots sense posar-se nerviós».El fins ara ministre d'Universitats ha reivindicat la feina feta pel govern de coalició en els últims dos anys i l'ha qualificat del «més progressista d'Europa». «Hem avançat en molts fronts» i «encara sort que ens ha tocat a nosaltres la pandèmia», ha dit Castells, que deixa el Ministeri per motius de salut.A l'acte hi han assistit tots els membres del Consell de Ministres d'Unides Podem. Han acompanyat a Subirats la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, i les ministres de Drets Socials i Igualtat Ione Belarra i Irene Montero i el ministre Alberto Garzón. També hi han assistit la ministra d'Educació, Pilar Alegría, i la titular de Ciència, Diana Morant.Subirats és ministre a proposta dels comuns i a l'acte han assistit membres del partit com la presidenta d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, o el president d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens.