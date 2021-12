Espanya vacuna en 3 dies al 5% dels nens entre 5 i 11 anys

Pedro Sánchez ha anunciat les dades, afirmant que aquesta franja d'edat és un «objectiu prioritari» en la vacunació contra la Covid

Actualitzada 19/12/2021 a les 12:53

Espanya ha injectat la vacuna contra el coronavirus al 5% dels nens d'entre 5 i 11 anys en els tres primers dies de la campanya de vacunació, segons les dades que ha anunciat aquest diumenge el president del Govern, Pedro Sánchez, que considera a aquesta franja d'edat com un «objectiu prioritari».El cap de l'Executiu ha fet una declaració institucional des de la Delegació del Govern de Barcelona, on ha detallat que la Conferència de Presidents per a analitzar l'avanç de la sisena ona serà dimecres que ve 22 de desembre de manera telemàtica i des del Senat.El president del Govern ha destacat les xifres de pauta completa de vacunació, que arriben al 89,7% de la població diana -amb dades del divendres- i a gairebé 38 milions de ciutadans i ha posat en valor la responsabilitat i solidaritat dels espanyols a l'hora de vacunar-se, que es reflecteix també en la vacunació pediàtrica.De la vacunació als nens de 5 a 11 anys, que va començar dimecres passat, 15 de desembre, ha destacat que la resposta continua sent «igual de formidable» i que «anem a bon ritme».Encara que en la seva compareixença ha apuntat que el risc per a la salut és «cert» i «real» i ha cridat a intensificar les accions, Sánchez ha recalcat que aquesta nova ona revesteix unes característiques i circumstàncies molt diferents a les anteriors gràcies a les vacunes, que, ha recalcat, «funcionen».Sánchez ha assenyalat a més que el 82% dels majors de 70 anys té ja una tercera dosi addicional i també més de la meitat dels qui tenen entre 60 i 69 anys i s'ha injectat a més una dosi de reforç a un milió de persones menors d'aquesta edat que van rebre Janssen. En total s'han injectat ja 10 milions de dosis de reforç.«Les vacunes funcionen i aquesta crisi sanitària només pot atallar-se a la llum de la ciència», ha assenyalat Sánchez, que ha apuntat a més que amb xifres superiors de contagi hi ha menys hospitalitzacions que fa un any.