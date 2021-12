La Comissió de Salut Pública debatrà demà si s'injecta la tercera dosi de la vacuna als majors de 50 anys

Pla d'acció per millorar l'atenció primària

La ministra ha reiterat el missatge de la importància de la vacunació, i en aquest cas de la dosi de reforç, i ha posat com a exemple que allà on el virus té menys incidència, ara com ara, és entre el col·lectiu de 70 anys amunt, que majoritàriament ja l'ha rebut. És poc probable, doncs, que la Comissió de Salut Pública decideixi demà una altra cosa que no sigui ampliar la tercera dosi als dos col·lectius proposats.D'altra banda, Darias ha celebrat l'inici de la vacunació als menors d'entre 5 i 11 anys, un col·lectiu de 3,3 milions de persones arreu de l'Estat que la ministra confia que a finals de gener ja tingui almenys la primera dosi posada, en el benentès que per rebre la segona cal esperar vuit setmanes. En aquest sentit ha recordat que és precisament aquesta franja d'edat la que presenta una incidència acumulada de casos més gran.Pel que fa a la variant òmicron. Darias ha confirmat que ara com ara hi ha 40 casos confirmats i diversos en estudi. Dels ja confirmats, la meitat estan relacionats amb viatges a zones de risc, i l'altra meitat no. Així, la variant dominant continua essent la delta, en un context d'augment de la corba de contagis. Darias ha reiterat que cal seguir vacunant però també prevenint, i ha recordat les mesures habituals de l'ús de la mascareta -obligatòria en interiors i en exteriors on no es pugui guardar la distància de seguretat-, la distància personal, el rentat de mans i la ventilació.D'altra banda, el Consell Interterritorial de Salut ha aprovat aquest dimecres un pla d'acció per millorar l'atenció primària. La ministra ha subratllat la importància d'un programa que, entre d'altres, concreta finançament «finalista» per a aquest nivell de l'atenció sanitària per al primer semestre del 2022.Una altra novetat d'aquest pla és que inclou una actualització de la cartera de serveis amb canvis «importants» en la salut bucodental. Darias ha anunciat una partida de més de 40 milions d'euros per a aquest concepte.