El 60% de les empreses augmentarà els preus de venda durant el 2022, segons el Banc d'Espanya

Els resultats de l'enquesta mostren una agudització de les pressions inflacionistes amb l'encariment progressiu dels consums intermedis i mostren, de forma sistemàtica, una intensitat més gran del que les mateixes empreses anticipaven tres mesos abans. En aquesta ocasió, el 74% de les companyies declaren haver observat un augment en els preus dels consums intermedis, 21 punts percentuals per sobre de la xifra del trimestre passat.A més, la magnitud de l'increment dels costos és «significativa» per la meitat d'aquestes empreses, 16 punts més que en l'edició anterior de l'enquesta. La majoria espera així mateix, que la inflació es mantingui a l'inici del proper any, ja que un 77,6% de les societats que preveuen increments addicionals el primer trimestre del 2022 en el cost dels productes intermedis que demanen.Les empreses, doncs, consideren que les pressions actuals de costos dels seus consums intermedis tindran «un caràcter relativament persistent», adverteix el Banc d'Espanya.En conjunt, els increments previstos per als preus de venda continuen sent inferiors als observats en el cost dels consums intermedis, «cosa que apuntaria a una compressió dels marges empresarials», afegeix l'ens regulador.De moment, més del 30% de les empreses enquestades declaren que les dificultats de subministrament han tingut un impacte negatiu sobre la seva activitat recent, el doble que el trimestre anterior. Aquests efectes estan molt concentrats en determinades branques d'activitat, com ara la indústria manufacturera i, en menor mesura, el comerç per les alteracions en el subministrament de components electrònics.Pel que fa a la durada d'aquestes distorsions a les cadenes productives, les empreses perceben, en general, que el fenomen tindrà una «certa persistència». En concret, només el 20,5% de les empreses enquestades preveuen que aquests problemes es resolguin abans que finalitzi aquest any. Per contra, un 54,2% esperen que les distorsions perdurin almenys durant tot el primer semestre, i una mica més d'un quart, fins a finals d'any.Pel que fa a altres indicadors, el 35,1% de les empreses enquestades observen un augment de la facturació en l'últim trimestre del 2021, sis punts més que el trimestre anterior, mentre que les que encara generen menys ingressos que l'any passat són un 22% del total.A més, l'enquesta mostra com un terç de les empreses ha recuperat el nivell de facturació anterior a la pandèmia i prop d'un terç espera fer-ho durant l'any vinent. En canvi, la resta esperen tancar aquesta bretxa a partir del 2023 o no poden precisar arran de les incerteses de l'escenari actual.