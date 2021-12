Sánchez proposa a l'exministra Celáa com a ambaixadora davant el Vaticà

El Govern està a l'espera que la Santa Seu no posi cap objecció al nomenament

Actualitzada 08/12/2021 a les 12:10

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha proposat l'exministra d'Educació Isabel Celáa com a pròxima ambaixadora davant el Vaticà.Fonts de l'Executiu han confirmat a Efe la proposta de Celáa, avançada per eldiario, com a representant del Govern davant la Santa Seu.Com és pràctica habitual en el nomenament dels representants diplomàtics, el Ministeri d'Afers exteriors ha sol·licitat ja al Vaticà el corresponent plàcet perquè la extitular d'Educació pugui estar al capdavant d'aquesta ambaixada.Cursada la petició, el Govern està a l'espera que la Santa Seu no posi cap objecció al nomenament perquè pugui dur-se a terme.Celáa va estar al capdavant del Ministeri d'Educació fins el mes de juliol passat, quan Sánchez va escometre una àmplia remodelació del seu Govern que va implicar la seva substitució al capdavant d'aquest departament per Pilar Alegría.En la primera etapa de l'Executiu de Sánchez, Celáa va compatibilitzar el Ministeri d'Educació amb el lloc de portaveu del Govern.Amb ella com a ministra es va aprovar la Llei orgànica de Modificació de la Llei orgànica d'Educació (Lomloe), que va entrar en vigor el mes de gener passat i que va substituir a la polèmica Llei Wert.Si obté el plàcet del Vaticà, Celáa rellevarà al capdavant de l'ambaixada espanyola a la diplomàtica María del Carmen de la Penya, que va presentar les seves cartes credencials al papa Francesc fa just tres anys.