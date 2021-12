Pugen a 68 els professionals de l'hospital de Màlaga infectats per covid

El numero de professionals de l'Hospital Regional Universitari de Màlaga afectats per la covid després d'un menjar de Nadal s'ha elevat aquest dilluns a 68 casos.Una gran part d'aquests sanitaris, que estan vacunats i en la seva majoria són asimptomàtics o presenten un quadre catarral lleu, treballa en la Unitat de Vigilància intensiva (UCI), segons han informat a Efe fonts sanitàries.Tot fa indicar que el personal afectat es va poder contagiar durant un menjar de Nadal celebrat fa menys d'una setmana en un restaurant de Màlaga, però les fonts han precisat que les causes encara no s'han determinat.Al menjar van acudir unes 170 persones i els sanitaris es van sotmetre a un test d'antígens l'1 de desembre en el qual tots eren negatius, per la qual cosa s'estudia si els contagis es van produir dies abans a aquest menjar.