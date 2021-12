Actualitzada 03/12/2021 a les 14:25

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha fet una crida a actuar amb «màxima prevenció» durant el pont de la Puríssima «per mantenir la covid a ratlla». En roda de premsa aquest divendres després del Consell de Ministres, Darias ha demanat a la ciutadania que tingui «cultura de la cura» coincidint amb l'increment de mobilitat i d'interacció social per la festivitat. La titular de Sanitat ha aconsellat l'ús de mascareta en interiors i en exteriors quan hi hagi aglomeració i el respecte de les distàncies socials. També ha instat a «assistir a les campanyes de vacunació» per «continuar protegint-se contra el virus» i ha subratllat que la dosi de reforç té «efectivitat». «Són mesures que estan al nostre abast i sabem que funcionen», ha dit.