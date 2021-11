El Senat elimina el marge de 20km/h per avançar en vies convencionals

La Cambra Alta aprova la reforma de la llei de trànsit amb la incorporació d'una esmena del grup socialista que elimina aquest marge

Actualitzada 17/11/2021 a les 20:37

El ple del Senat ha aprovat la reforma de la llei de trànsit amb la incorporació d'una esmena del grup socialista que elimina la possibilitat que tenen els vehicles de depassar en 20 km/h el límit de velocitat per a avançar en carreteres convencionals, en contra del criteri del Congrés.La nova llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, que serà remesa de nou a la Cambra Baixa per a la seva aprovació definitiva, revisa les infraccions que lleven punts augmentant de tres a sis l'ús del mòbil al volant subjectant-lo amb les mans i a quatre no utilitzar o fer-ho indegudament el cinturó de seguretat, sistemes de retenció infantil, casc i altres elements de protecció obligatoris.A més, mitjançant una esmena transaccional s'ha augmentat també de 4 a 6 els punts que es poden perdre per llançar a la via o en els seus voltants objectes que puguin produir incendis o accidents, així com per avançar posant en perill o entorpint a ciclistes o sense deixar la separació mínima de 1,5 metres.L'eliminació del marge de 20 km/h en els avançaments en carreteres convencionals ha estat un dels aspectes més polèmics del projecte de llei durant tota la tramitació, que va ser tombat en el Congrés.El grup socialista ha tornat a posar aquest dimecres damunt de la taula via esmena la mesura i aquesta vegada ha rebut el suport del Senat, que ha aprovat el projecte de llei per 153 vots a favor, 2 en contra i 96 abstencions, entre elles, les del PP, Ciutadans i Vox.En el torn de portaveus, el diputat socialista Raúl Díaz Marín ha subratllat que el seu grup no pot compartir «aquesta forquilla» dels 20 km/h que es va configurar en els anys setanta quan es prioritzava la fluïdesa del trànsit a la seguretat viària, mentre que ara cal treballar en un sistema segur reduint els riscos al mínim, que és el que, ha precisat, persegueix l'esmena.A més, ha argumentat que la seva eliminació està avalada pels experts i ha preguntat a la dreta si es fien més d'entitats de reconegut prestigi com la Fundació per a la Seguretat Viària Fesvial o de Forocoches.En una intervenció anterior, el senador del grup popular Carlos Yécora havia vaticinat que l'esmena tiraria endavant «amb les cessions que avui votarem aquí» i va ironitzar en assenyalar que si els experts que avalen la mesura són els mateixos que van assessorar a Fernando Simón amb el covid «estem en bones mans», la qual cosa ha provocat els aplaudiments dels seus companys de bancada.En el nou text se suprimeix l'apartat que establia que «l'ensenyament de la conducció relativa als coneixements teòrics necessaris per a l'obtenció del permís de conduir, podrà efectuar-se a distància», que hi havia estat incorporat en el Congrés, i que ha provocat l'abstenció de Ciutadans.A més, s'afegeix una nova disposició addicional pactada per la majoria dels grups que assenyala que per a l'obtenció del carnet es podran establir cursos de conscienciació i sensibilització, que podran impartir-se també en línia sempre que s'asseguri la interacció a través d'una aula virtual.La nova llei prohibeix també la circulació de vehicles de mobilitat personal com els patinets, les bicicletes i els cicles per les voreres, una mesura recollida en una esmena del PSOE transaccionada que, encara que ja l'han adoptat en algunes ciutats, aquest grup creu que havia de recollir-se en una norma amb rang de llei.Els senadors han recolzat també una esmena del PP que recull que en cap cas el conductor menor d'edat podrà circular per les vies amb una taxa d'alcohol en sang superior a 0 grams per litre o d'alcohol en aire espirat superior a 0 mil·ligrams per litre.