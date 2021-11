Espanya registra 4.091 nous casos de covid-19 i 29 defuncions des de dilluns

Prop de 37,5 milions de persones a l'Estat tenen dues dosis de la vacuna

En els darrers 7 dies hi ha hagut 94 víctimes mortals, de les quals Madrid n'ha registrat 17, les Canàries 12 i l'Aragó 11. A Catalunya n'han estat 4 en l'última setmana i a Ceuta, Melilla i Múrcia no n'hi ha hagut cap.Pel que fa al nombre total de contagis que hi ha hagut des de l'inici de la pandèmia, a Catalunya és on més se n'han acumulat amb 941.034 casos, seguida per Madrid amb 904.886 i Andalusia amb 813.323.En aquests moments, al conjunt de l'Estat hi ha 2.164 pacients ingressats per la infecció, que ocupen l'1,75% de tots els llits disponibles. Un total de 427 persones estan ingressades a l'UCI, el 4,68% del total de llits per a crítics a l'Estat. A Catalunya hi ha 390 pacients a l'hospital per coronavirus, l'1,57%, i a l'UCI n'hi ha 96, cosa que suposa un 8,16% de la capacitat total.En les darreres 24 hores hi ha hagut 289 persones hospitalitzades a l'Estat per la infecció i 261 han estat donades d'alta. Del total d'hospitalitzacions, a Catalunya n'hi ha hagut 52, a Madrid 44 i a Andalusia 33.Pel que fa a les xifres diàries de vacunació que aporta el Ministeri de Sanitat, 37.480.526 persones tenen dues dosis de la vacuna, el 89% de la població diana, la major de 12 anys. En paral·lel, el 90,6% de la població diana ha rebut almenys una dosi. Són 38.171.026 persones. D'altra banda, 2.782.583 persones han rebut dosis addicionals.A Catalunya, 5.881.040 persones han rebut dos vaccins (el 75,6% de la població total i el 85,6% de la població major de 12 anys o diana), mentre que 6.003.189 en té almenys una (el 77,2% i el 87,4% respectivament). Hi ha 339.492 persones amb dosis addicionals. Fins ara s'han rebut 11.863.410 vacunes i se n'han subministrat 11.495.686, el 96,9% del total.El govern espanyol ha entregat a les comunitats autònomes i a l'Exèrcit fins a aquest 16 de novembre 77.832.689 dosis de les vacunes contra la covid-19 i fins ara se n'han administrat 74.034.325, que representen el 95,1% del total.La comunitat que més n'ha rebut ha estat Andalusia (13.817.630) i fins ara n'ha administrat el 97,1% (13.419.568). Astúries és la Comunitat Autònoma que ha administrat el percentatge més alt de les dosis que ha rebut (1.751.855 d'1.762.945), mentre que Melilla és el territori amb el percentatge administrat més baix a dia d'avui, 105.615 de 141.100 (74,9%).La Unió Europea ha adquirit per a Espanya, fins al quart trimestre de l'any, 141.943.261 vacunes, de les quals fins ara l'Estat n'ha rebut el 66,5%, 94.350.775. A les que ha distribuït a les comunitats autònomes cal afegir les 212.238 que ha rebut l'Exèrcit (fins ara n'ha administrat 177.428, el 83,6%) i les 9.430 per a la Sanitat Exterior (se n'han punxat 7.423, el 78,7%).