Els loteros vendran més de 3.100 MEUR per al Sorteig de Nadal, un 15% més que l'any passat

La xarxa de vendes professional que componen les Administracions de Loteries ven entre el 80 i el 90% dels dècims per a 'El Gordo de Navidad'

Actualitzada 16/11/2021 a les 16:25

Previsió de vendes

Impostos

Les Administracions de Loteries de tot el país encaren la recta final de l'any amb la cita més esperada molt a la vora. El dissabte, 22 de desembre, la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) celebrarà el Sorteig de Nadal, cita en la qual jugaran 24 milions d'espanyols i per al qual es vendran més de 3.100 milions d'euros en dècims i participacions, recuperant nivells de venda previs a la pandèmia.Després de les últimes compres d'aquestes setmanes prèvies al sorteig, les Administracions rondaran els 150 milions de dècims venuts per a 'el Gordo de Navidad', esdeveniment seguit en tota Espanya i en molts altres altres països. És, a més, el més significatiu per a Selae, ja que suposa més de 30% del total anual de recaptació en joc públic. I entre el 80 i el 90% dels dècims venuts per a 'el Gordo de Navidad', el comercialitza la xarxa de vendes professional que integren les Administracions de Loteries.Per a aquests loteros professionals, que repartiran més de 2.400 milions en premis, el sorteig de Nadal és també molt important ja que «suposa més de la meitat de les vendes de loteria nacional de l'any», segons destaca el president d'ANAPAL, Borja Muñiz Urteaga.L'evolució de les vendes per al Sorteig Extraordinari de Nadal està tenint un comportament positiu, recuperant els nivells de venda i participació de l'any 2019. En aquest sentit, des de ANAPAL expliquen que «estem satisfets ja que l'evolució d'aquests últims mesos segueix la tendència positiva, com en anys previs a la pandèmia, i per a aquest exercici esperem al voltant d'un 15% d'increment en les vendes respecte a 2020», assenyala Borja Muñiz, president de l'agrupació.Des d'ANAPAL han volgut recordar que els premis de la Loteria de Nadal pagaran aquest 2021 els mateixos impostos que l'any passat. L'import exempt és de 40.000 euros. Per sobre d'aquesta quantitat, el gravamen continua sent el mateix: un 20%.En conseqüència, només mantenen l'obligació de tributar el gros i els premis segon i tercer, ja que ni els quarts ni els cinquens superen el llindar exempt.D'aquesta manera, «gairebé el 60% dels premis abonats per Loterías y Apuestas del Estado quedaran lliures d'impostos, la qual cosa suposarà un major benefici per als afortunats, que rebran més diners del que els hagués correspost fa un parell d'anys», recorda Borja Muñiz.