Sánchez assegura que «Espanya s'està recuperant» i que «l'any que ve estarà millor»

Sánchez ha posat en valor «l'exitosa» campanya de vacunació, els més de 20 milions de persones que tenen feina, la davallada de l'atur juvenil i les xifres «rècord» d'afiliació a la seguretat social per part de les dones. Per això, creu que l'Estat «està en fase de recuperació» i ha garantit que «l'any que ve estarà millor». «Allò que està en fallida és el sentit d'Estat de l'oposició, de la dreta i de la ultradreta des de fa vint mesos», ha reblat.El cap de l'executiu espanyol ha reconegut que «encara s'ha de treballar molt» per acabar amb la «precarietat i la desigualtat». Tot i això, considera que vistos els resultats del 2008, «les polítiques d'austeritat van ser injustes i un gran error econòmic», mentre que, segons ell, les mesures socialdemòcrates «garanteixen societats més equitatives i són una resposta eficient des del punt de vista econòmic».Durant la seva intervenció a la inauguració del XIV Congrés del PSOE de Madrid, Sánchez ha afirmat que els socialistes governen per «les grans majories socials» i ha advertit als partits de l'oposició que «s'equivoquen» si creuen que els Fons Europeus no arribaran. «S'equivoquen, aquests fonts arribaran i canviaran el futur del nostre país cap a bé», ha apuntat. A més, ha reiterat que «som un govern que compleix perquè som conscients que la pandèmia no pot ser una excusa per arraconar les transformacions necessàries del nostre país».