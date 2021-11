Presó per als 12 detinguts que van fugir de l'avió que va aterrar d'emergència a Palma

Sobre els dos delictes de sedició, d'una banda la magistrada els atribueix el que preveu el Codi Penal referent a l'alteració de l'ordre públic, i de l'altre el que marca la Llei de Navegació Aèria. La jutgessa també els imputa un presumpte delicte de coaccions. A més, a dos dels arrestats els atribueix un presumpte delicte d'afavoriment a la immigració irregular.En canvi, la magistrada no aprecia per ara indicis del delicte de desordres públics. Segons la resolució, la jutgessa argumenta que sembla que els fets podrien haver afectat l'ordre públic però no la pau pública, segons informa el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.L'aeronau feia el trajecte Marroc-Turquia i divendres a la nit va aterrar d'emergència a Son Sant Joan per la suposada indisposició d'un jove viatger. Durant l'espera per l'ambulància, es va produir una revolta a bord i una vintena de passatgers d'origen marroquí van abandonar l'avió, van córrer per les pistes de l'aeroport i saltar les tanques de l'aeròdrom, cosa que va obligar a tancar la infraestructura durant més de tres hores (entre les 20.30 hores i les 00.00 hores).La major part de les detencions es van produir dissabte a Sa Cabaneta, a Marratxí, després que els arrestats saltessin les tanques de l'aeroport de Son Sant Joan i s'amaguessin per la zona. Un dels fugats, però, va ser interceptat més lluny al carrer de Manacor, ja entrant a Palma. Guàrdia Civil i Policia Nacional tenen constància que serien unes 23 o 24 persones les que haurien fugit de l'avió Airbus A320 d'Air Arabia Maroc i en quedarien, per tant, una dotzena per localitzar i arrestar. La incidència va obligar a desviar 13 vols de l'aeroport de Palma, cinc dels quals a l'aeroport de Barcelona-El Prat, segons Aena.