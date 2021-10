Espanya registra 2.261 nous casos de covid-19 i 46 defuncions des de dijous

En els darrers 7 dies hi ha hagut 64 víctimes mortals, de les quals el País Valencià n'ha registrat 14 i l'Aragó i Madrid 8 cadascuna. A Catalunya n'han estat 3 en l'última setmana, i a les Balears, Ceuta i la Rioja no n'hi ha hagut cap.Pel que fa al nombre total de contagis que hi ha hagut des de l'inici de la pandèmia, a Catalunya és on més se n'han acumulat amb 929.712 casos, seguida per Madrid amb 898.565 i Andalusia amb 808.227. Al País Valencià n'hi ha hagut 515.201.En aquests moments, al conjunt de l'Estat hi ha 1.640 pacients ingressats per la infecció, que ocupen l'1,33% de tots els llits disponibles. Un total de 411 persones estan ingressades a l'UCI, el 4,48% del total de llits per a crítics a l'Estat. A Catalunya hi ha 272 pacients a l'hospital per coronavirus, l'1,12%, i a l'UCI n'hi ha 86, cosa que suposa un 7,4% de la capacitat total.En les darreres 24 hores hi ha hagut 171 persones hospitalitzades a l'Estat per la infecció i 180 han estat donades d'alta. Del total d'hospitalitzacions, al País Valencià n'hi ha hagut 30, a Madrid 27, a Andalusia 25 i a Catalunya 23.