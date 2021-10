L'Audiència Nacional ha rebutjat anul·lar el procediment per terrorisme obert contra els 13 CDR de l'Operació Judes, segons ha avançat Rac 1 i ha pogut confirmar l'ACN. La defensa de set dels processats havia demanat la nul·litat de les actuacions argumentant «indefensió» pel fet de no haver acceptat incorporar com a prova documental la totalitat de les diligències prèvies.El magistrat Manuel García Castellón subratlla que no s'han esgotat els recursos ordinadors contra la decisió de no incorporar tota la documentació, però al marge d'això, subratlla que són procediments en què no són part, que estan en tramitació i sota secret.