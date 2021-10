La venda d'antigripals es dispara un 51% en comparació amb l'any passat

La distribuïdora ha notat un augment en la demanda de productes destinats a alleujar els seus símptomes

Actualitzada 27/10/2021 a les 19:33

La venda de productes antigripals en farmàcies ha augmentat en els primers 20 dies d'octubre un 51% en tota Espanya en comparació amb el mateix període de l'any passat, especialment a Balears, on s'ha multiplicat gairebé per quatre, segons dades de la distribuïdora farmacèutica Cofares.La campanya contra la grip no ha començat en algunes comunitats, però la distribuïdora ha notat un augment en la demanda de productes destinat a alleujar els seus símptomes, la qual cosa vindria a confirmar les prediccions de la comunitat científica, que ha advertit que l'epidèmia d'aquest virus pot ser més dura aquest any degut a la relaxació de les restriccions.L'augment calculat per la companyia és d'un 51%: les comunitats autònomes que més han notat l'increment són Balears (279%), La Rioja (260%) i Canàries (137%).Per contra, la venda d'aquesta mena de productes sol ha disminuït a Extremadura (-3%) i Múrcia (-2%).El Centro Nacional de la Gripe preveu un augment molt considerable de la incidència de la grip, per la qual cosa el Ministeri de Sanitat s'ha marcat com a objectiu aconseguir el 75% de cobertura en la vacunació antigripal entre els grups de risc.La campanya «Yo me vacuno. Este año también marco la diferencia» fa una crida al fet que la població més vulnerable, els seus contactes i els professionals sanitaris i sociosanitaris es vacunin enguany contra la grip entre la segona quinzena del mes d'octubre i la primera setmana de novembre.Durant la temporada 2019-2020, 619.000 persones van acudir a Atenció Primària per grip, va haver-hi 27.700 hospitalitzacions, 1.800 van requerir vigilància intensiva i es van comptabilitzar 3.900 morts associades.