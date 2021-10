La mortalitat dels joves al volant cau un 41% en els últims 10 anys

Serien més responsables que les generacions anteriors

Actualitzada 25/10/2021 a les 21:03

Més responsables que els seus pares

De 35 a 44 anys, el pitjor comportament al volant

Ull a la velocitat i al mòbil

Davant la idea generalitzada que els joves són el col·lectiu més imprudent al volant, les dades comencen a desmentir aquesta creença. És cert que són el col·lectiu que més accidents provoquen (un 37%), però cada vegada són menys greus, de tal forma que la seva mortalitat ha descendit un 41% en l'última dècada.Una dada que els consolida com el grup amb menys conductors morts respecte als seus propis accidents (0,5%).El canvi s'accentua encara més si es comparen les xifres amb les de generacions anteriors, ja que, en termes relatius, en 1989 els accidents causaven el 31% del total de les defuncions entre els joves, mentre que 30 anys després no arriba al 17,7%.Així, en 1989 van morir 2.200 joves en accident enfront dels 240 de 2019, cosa que significa que s'han salvat al voltant de 35.000 vides.Són algunes de les principals conclusions de l'estudi «El gran canvi. Joves conductors: anatomia d'una nova generació al volant», realitzat per la Fundació Línia Directa en col·laboració amb Centre Zaragoza i que analitza l'accidentalitat viària dels conductors espanyols de 18 a 29 anys entre els anys 2010 i 2019, presentat aquest dilluns.L'informe, que s'ha realitzat mitjançant 1.700 enquestes en tot el territori nacional, constata també que l'evolució de les lesions llança bones dades per als conductors de 18 a 29 anys, ja que és un 10,6% superior en la resta de grups d'edat.Quina és la causa?. Segons Mar Garre, directora General de la Fundació Línia Directa, s'ha produït «un gran» canvi de mentalitat entre els joves, potser perquè les campanyes de conscienciació han calat en ells i els han influït en la manera de conduir i d'afrontar el perill. «Són més responsables que generacions anteriors», subratlla.A més, tenen una major tendència a utilitzar el transport públic que el vehicle privat per a desplaçar-se per la seva ciutat i la situació econòmica també els ha portat al fet que tinguin una major dificultat per a treure's el permís de conduir i disposar d'un cotxe.De fet, un 48% de menors de 34 anys no tenen permís de conduir. En 10 anys s'ha reduït en un 37% el número conductors de 18 a 20 anys i un 25% el de 21 a 29 anys.L'estudi revela que els pitjors comportaments al volant els tenen els conductors de 35 a 44 anys: són els que més alcohol (45%) i drogues (12%) consumeixen abans de conduir, els que menys usen el cinturó com a conductor (8%) i els que menys usen el casc quan van amb moto (12%).A més, són els que més multes han rebut recentment (22%) i també els que diuen haver perdut més punts del carnet a conseqüència d'aquestes infraccions (45%).L'accident més habitual en joves és l'abast posterior (30%), a causa de les distraccions i no mantenir la distància de seguretat. Els sinistres solen ocórrer en vies urbanes (61%) els caps de setmana i amb turismes de més de 10 anys (44%), i solen tenir-los més sovint els homes (70%) d'entre 25 i 29 anys.Quant a la responsabilitat en els cops, els joves solen sortir perdent, ja que provoquen en el 62% dels sinistres, una dada que contrasta amb la seva pròpia percepció, ja que pensen que en 2 de cada 3 sinistres són la part perjudicada.Per comunitats autònomes, Balears, Catalunya i Madrid són els territoris on més accidents de conductors joves es van registrar en els últims 10 anys, mentre que Castella i Lleó, Navarra i Regió de Múrcia són les que menys.Respecte a altres països de la Unió Europea, Espanya se situa en la sisena posició quant a l'evolució de la mortalitat en el rang d'edat entre 18 i 24 anys.No obstant això, no tots són dades positives per als conductors més joves, ja que, malgrat la gran millora experimentada en l'última dècada, encara tenen importants àrees de millora.Per exemple, són els conductors que més reconeixen cometre excessos de velocitat (72%), els que menys es posen el cinturó quan van d'ocupants (16%) i, sobretot, els que més usen el mòbil sense mans lliures quan van conduint (47%), una pràctica molt perillosa que cada any causa gairebé 400 morts en carretera.