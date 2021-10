Hisenda revisrà l'impost de la plusvàlua després de ser anul·lat pel TC

Vol garantir la constitucionalitat del sistema i el finançament dels ajuntaments

Actualitzada 26/10/2021 a les 19:42

El ministeri d'Hisenda prepara «un esborrany legal» per a reformular el sistema de càlcul de la plusvàlua municipal, anul·lat aquest dimarts pel Tribunal Constitucional.L'alt tribunal ha anul·lat diversos aspectes del càlcul de l'impost municipal de plusvàlua, ja que aquests determinen que sempre s'ha produït una revaloració dels terrenys durant el període d'imposició, amb independència que hagi existit i de la seva quantia real.La fallada, del qual es coneixeran més detalls en els pròxims dies, considera inconstitucionals diferents apartats de l'article 107 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que estableix la base imposable d'aquest impost, i declara la intangibilitat de les situacions fermes existents fins avui ( és a dir, no contempla cap retroactivitat).Hisenda vol garantir la constitucionalitat del sistema i el finançament dels ajuntaments i, amb aquesta fi, i «a l'espera de la publicació íntegra de la sentència, ultima un esborrany legal per a oferir seguretat jurídica a contribuents i entitats locals», segons una nota que ha divulgat aquesta tarda.«El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública analitzarà la sentència del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalitat i nul·litat dels articles 107.1 paràgraf segon, 107.2 A) i 107.4 del text refós de la Llei de les Hisendes Locals», assenyala en aquest sentit la nota.«Els articles declarats inconstitucionals fan referència al càlcul de la base imposable de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, un tribut que recapten els ajuntaments i la regulació dels quals s'inclou en el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març», afegeix, abans d'anunciar una revisió dels articles anul·lats.