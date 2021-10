La incidència acumulada a 14 dies es manté en les 46 infeccions per cada 100.000 habitants

Espanya ha registrat 1.926 positius de covid-19 i 52 defuncions des de dlluns. D'aquesta manera, la xifra d'infectats des de l'inici de la pandèmia és de 5.004.143 i la de víctimes és de 87.238, amb una incidència acumulada a 14 dies de 46,01 infeccions per cada 100.000 habitants, 0,37 punts menys que en l'últim recompte. Catalunya encapçala els contagis en els últims 7 dies amb 1.864 casos, seguida per Madrid (1.803) i el País Valencià (1.280).Des de l'inici de la pandèmia Madrid encapçala el rànquing dels territoris amb més víctimes mortals causades per la covid-19, amb 16.178. Després se situa Catalunya amb 15.877 i en tercer lloc Andalusia amb 11.265, segons dades del Ministeri de Sanitat.