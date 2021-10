La lava del volcà de la Palma ocupa ja una superfície de 906,3 hectàrees

S'han sepultat 66,2 quilòmetres de carreteres

Actualitzada 25/10/2021 a les 18:48

Impresionante desbordamiento de lava a las 15.00 (hora canaria) desde la zona de Tacande / Impressive lava overflow at 3.00 pm (Canarian time) from Tacande #lapalma pic.twitter.com/uCJ5hYRDkb — INVOLCAN (@involcan) October 25, 2021

La lava del volcà de la Palma ha sepultat 906,3 hectàrees, 5,1 en les últimes 24 hores, en les quals s'ha intensificat l'emissió de material a través de diferents orificis en el flanc del con principal.Així consta en l'últim mesurament efectuat pel sistema europeu de satèl·lits Copernicus a les 16.30 hores d'aquest dilluns, que eleva a 2.162 les edificacions destruïdes, 16 més que l'anterior recompte, a part d'altres 124 possiblement afectades.Les diferents colades del volcà que va entrar en erupció el passat 19 de setembre han sepultat 66,2 quilòmetres de carreteres, i altres 3,4 s'han vist parcialment danyats.Segons ha indicat aquest dilluns la directora de l'Institut Geogràfic Nacional (IGN) a Canàries, María José Blanco, els nous centres d'emissió tenen «la direcció òptima» perquè no causin danys materials majors.I és que les «grans avingudes» de lava, segons paraules del director tècnic del Pla d'Emergències Volcàniques de Canàries (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende, estan discorrent fonamentalment per la primera colada, la que va arribar fins a la mar formant una fajana.Aquest major flux de lava per la bugada que va arrasar el barri de Todoque ha emplenat les illes de vegetació conegudes com 'kipuka', i arrasat els habitatges que havien quedat indemnes, sobretot a la zona d'Alcalá.