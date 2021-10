El sector del gran consum pronostica un augment dels preus per Nadal

Una circumstància vinculada a l'augment de costos per l'encariment de les matèries primeres, del transport marítim i de l'energia

Optimistes a curt, cauts a mitjà i llarg termini

El sector de gran consum descarta la possibilitat que hi hagi problemes en el subministrament d'aliments i begudes de cara a Nadal, però ja augura una pujada de preus vinculada a l'augment de costos per l'encariment de les matèries primeres, del transport marítim i de l'energia.Així ho assenyala en una entrevista amb Efe el president de l'Associació d'Empreses de Gran Consum (Aecoc), Ignacio González, qui llança un «missatge de tranquil·litat» i garanteix que no hi haurà desproveïment enfront de les dificultats que sí que s'estan produint per a transportar alguns articles molt demandats en final d'any.«No tindrem problemes, no hi haurà problemes de subministrament d'aliments i begudes com tampoc va passar res durant la pandèmia gràcies a que comptem amb una cadena de subministrament robusta», apunta González, qui avui dimecres participa en el congrés anual que organitza Aecoc i que pretén reunir més de 800 directius presencialment a Barcelona.El també conseller delegat de Nova Pescanova explica que imatges de prestatgeries buides com les que es donen en els supermercats del Regne Unit estan més relacionades amb el Brexit que amb altres qüestions.«Els indicadors ens mostren que ni la pujada del preu de les matèries primeres ni l'increment dels nolis -el cost dels contenidors que s'envien per via marítima- són temes que es resolguin a curt termini. Han arribat per a quedar-se, almenys un temps», adverteix.A aquests factors se suma el preu de l'electricitat a Espanya, que s'ha disparat durant els últims mesos, la qual cosa «fica pressió a la inflació» i amenaça amb repercutir en majors preus per al consumidor.«És una factura molt difícil d'absorbir, les empreses fan esforços per a no traspassar aquesta pujada als consumidors, però ja la dada d'inflació de setembre et diu que aquest cost extra s'està traslladant al consumidor, que tampoc està tan pròsper econòmicament parlant com per a absorbir-lo», argumenta.Encara que el cost de l'energia afecta en major mesura a les companyies més intensives en consum d'electricitat, les empreses del sector de gran consum -fabricadors, distribuïdors i hostalers- també sofreixen el seu impacte.«Parar la nostra activitat no, però tots estem veient com s'incrementen els nostres costos. És el motiu de tensió més important que ara mateix té el sector», apunta González.Les previsions del sector apunten a un bon Nadal, a imatge i semblança del viscut a l'agost i setembre: «A curt termini, com hi ha molt d'estalvi acumulat, som moderadament optimistes sempre que la situació sanitària no empitjori».No obstant això, les empreses de Aecoc -integrada per 30.000 socis, entre ells Mercadona, Inditex, Coca-Cola o El Corte Inglés i amb un pes conjunt del 20% del PIB- ja anticipen un escenari econòmic més complicat del que dibuixa el govern espanyol, sobretot si eleva la càrrega fiscal.«Temem que pugin els impostos, i no és el moment. Si els augmentes, baixes la productivitat, perjudiques la competitivitat de les empreses i retardes la recuperació», raona González.En la seva opinió, el mateix ocorre amb la reforma laboral encara en negociació: «Ningú es pot oposar al fet que pugi el salari mínim, però si no ve al costat d'una millora de la productivitat... Necessitem flexibilitat per a acompanyar el rebot econòmic, si no es fa de manera adequada i augmenten els costos, suposarà un altre impediment».De fet, el president de la patronal també adverteix que determinats augments d'impostos poden «minvar la confiança» d'un consumidor que ja està pagant més a causa del repunt de la inflació.Sota el lema «Estar, estar i estar», el congrés de Aecoc d'enguany pretén reivindicar davant les administracions públiques que el sector de gran consum «no compta amb una quota de veu similar al seu pes en el PIB» malgrat generar 4,5 milions d'ocupacions directes i ser clau en l'anomenada «Espanya buidada».