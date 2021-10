Uns drons rescataran els gossos atrapats per la lava del volcà de La Palma

S'empraran drons de càrrega de logística marina que han estat modificats per al rescat d'aquests gossos

Actualitzada 19/10/2021 a les 22:18

El comitè director del Pla d'Emergències Volcàniques de Canàries (Pevolca) ha autoritzat l'intent de rescat amb drons d'almenys sis podencos atrapats en dos estanys envoltats per la lava del volcà de la Palma, han informat fonts del Govern autonòmic.Aquesta autorització es produeix després de rebre una petició formal de rescat i després d'analitzar el pla d'actuació presentat per l'empresa que s'encarregarà de l'operativa.S'empraran drons de càrrega de logística marina que han estat modificats per al rescat d'aquests gossos, segons detalla la plataforma animalista Leales.org, que ha contractat els serveis de l'empresa Aerocamaras.Aquesta empresa gallega ha dissenyat un pioner sistema de xarxa de captura i solta en cas d'emergència per a animals de fins a 20 quilos aproximadament.En cas de no ser possible el rescat mitjançant aquest sistema, s'intentarà desplaçar algun tipus de refugi, menjar en més quantitat, entre altres possibilitats.Leales.org assenyala que s'ha traslladat a la Palma més de dues tones d'última tecnologia per valor de 60.000 euros.Són tres drons, un de càrrega per al trasllat de materials o rescat dels gossos, un altre dron amb cambra de 30 augments per a fer un escombratge de la zona i verificar la seguretat de l'operació, i el tercer és un dron específic amb cambra tèrmica per a saber quin és el recorregut per on menys calor hi ha, a més de l'estudi del terreny.