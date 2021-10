El govern espanyol destinarà 103,8 MEUR a finançar accions formatives d'FP a Catalunya el 2022

D'aquests, 17,3 milions aniran destinats al reconeixement i acreditació de competències professionals; 14,8 milions seran per a la creació de cicles formatius de grau mitjà i grau superior bilingues, i prop de nou milions seran per al redimensionament de l'oferta en FP, entre altres.La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha destacat la «importància d'invertir en capital humà, apostant per la digitalització i la modernització de l'FP» i dotant-la de recursos per abordar «la transformació del sector».En total, el Ministeri d'Educació i Formació Professional destinarà 301 milions d'euros a les comunitats autònomes per a ajudes a accions del Pla de Recuperació de la Unió Europea, així com per modernitzar l'FP i respondre a les necessitats de digitalització provocades per la pandèmia.Aquest import se sumarà a la inversió de 683,2 milions d'euros a tot l'Estat en l'àmbit de l'FP vinculada al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals finançades amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat. Catalunya serà la comunitat més beneficada, amb 103,8 milions d'euros.