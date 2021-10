El 61% dels joves creu que la universitat no els prepara bé per a la feina

Així ho reflecteixen els resultats d'una enquesta a més de 4.700 joves

Actualitzada 18/10/2021 a les 21:59

El 61% dels joves espanyols no creu que la Universitat els prepari amb èxit per a enfrontar-se al món laboral enfront d'un 8,8% que pensa el contrari i un 30,6% que assegura que l'ensenyament superior solament ho fa en part.Així ho reflecteixen els resultats d'una enquesta a més de 4.700 joves, feta per l'empresa de recursos humans Adecco per a conèixer quines són les seves perspectives i preferències de futur.Sobre quin seria el seu treball ideal, el 39,4% afirma que seria aquell que li agradés i li permetés desenvolupar-se com a professional; un 37% opina que seria aquell que li possibilités conciliar vida personal i professional; i només per al 23,6% seria aquella ocupació el salari de la qual li permetés desenvolupar-se personalment.A més, el 68% dels joves diu que el que més li inquieta és no poder desenvolupar-se professionalment dins de l'empresa que li contracti i un percentatge similar (64,5%) apunta al fet que no hi hagi una conciliació adequada entre la seva vida personal i professional.D'altra banda, tres de cada quatre xavals creuen que la universitat ha de fomentar la realització de pràctiques en empreses, incrementar l'assessorament en matèria de cerca d'ocupació i orientació laboral (49,2%), i impartir un major nombre de formacions relacionades amb les anomenades «soft skills» (48,7%).Preguntats per com veuen el seu aterratge en el món laboral una vegada finalitzin els seus estudis, el 43% dels joves consultats pensa que no serà fàcil: el 83,1% creu que les demandes del mercat laboral per als acabats de titular són massa exigents, mentre que un 16,9% no el veu així.Per últim, el 77% creu que el factor diferencial que més l'ajudarà a trobar treball serà l'ús avançat de noves tecnologies, els idiomes (69,6%), la demostració de «soft skills» (60,1%) i només el 16% li dóna importància a les notes obtingudes en la universitat.Dijous que ve, dia 21, el Grup Adecco celebrarà una nova edició del Experience Work Day, en el qual experts d'aquest sector compartiran els seus coneixements i experiència sobre el món laboral amb joves de diferents països del món.