Cau el sistema informàtic de gestió dels DNI arreu d'Espanya

El sistema informàtic que gestiona els carnets d'identitat ha sofert aquest dimarts problemes arreu de l'Estat, segons ha pogut constatar l'ACN. Fonts de la Policia Nacional han admès des de Madrid que hi ha hagut problemes, per bé que han subratllat que s'han produït durant el matí i que han estat «puntuals».Al Ministeri de l'Interior no consten incidències. En canvi, hi ha constància que aquesta mateixa tarda el cos de seguretat espanyol ha desconvocat cites concertades per telèfon, i que en el cas de les que no ha pogut desconcertar, s'han hagut d'agafar les dades dels usuaris amb paper i bolígraf en algunes comissaries de Catalunya.