Espanya registra 4.492 nous casos de covid-19 i 56 defuncions des de divendres

Més de 37 milions de persones a l'Estat tenen dues dosis de la vacuna

En els darrers 7 dies hi ha hagut 66 víctimes mortals, de les quals Madrid n'ha registrat 12 i Andalusia 10. A Catalunya n'hi ha hagut 1 i a Astúries, les Balears, Ceuta i la Rioja no se n'ha registrat cap la darrera setmana.Pel que fa al nombre total de contagis registrats des de l'inici de la pandèmia, a Catalunya és on més se n'han acumulat amb 924.927 casos, seguida per Madrid amb 895.061 i Andalusia amb 805.411. Al País Valencià n'hi ha hagut 512.660.En aquests moments, al conjunt de l'Estat hi ha 1.851 pacients ingressats per la infecció, que ocupen l'1,52% de tots els llits disponibles. Un total de 444 persones estan ingressades a l'UCI, el 4,89% del total de llits per a crítics a l'Estat. A Catalunya hi ha 295 pacients a l'hospital per coronavirus, l'1,21%, i a l'UCI n'hi ha 93, cosa que suposa un 8% de la capacitat total.En les darreres 24 hores hi ha hagut 174 persones hospitalitzades a l'Estat per la infecció i 100 han estat donades d'alta. Del total d'hospitalitzacions, a Andalusia n'hi ha hagut 31, a Catalunya 29, al País Valencià 28 i a Madrid 17.Pel que fa a les xifres diàries de vacunació que aporta el Ministeri de Sanitat, 37.074.146 persones tenen dues dosis de la vacuna, el 88% de la població diana, la major de 12 anys. En paral·lel, el 90% de la població diana ha rebut almenys una dosi. Són 37.891.519 persones. D'altra banda, 387.896 persones han rebut dosis addicionals.A Catalunya, 5.804.400 persones han rebut dos vaccins (el 74,6% de la població total i el 84,5% de la població major de 12 anys o diana), mentre que 5.943.762 en té almenys una (el 76,4 i el 86,5% respectivament). Hi ha 61.844 persones amb dosis addicionals. Fins ara s'han rebut 11.863.410 vacunes i se n'han subministrat 11.101.066, el 93,6% del total.El govern espanyol ha entregat a les comunitats autònomes i a l'Exèrcit fins a aquest 18 d'octubre 75.642.021 dosis de les vacunes contra la covid-19 i fins ara se n'han administrat 71.048.577, que representen el 93,9% del total.La comunitat que més n'ha rebut ha estat Andalusia (13.316.870) i fins ara n'ha administrat el 96,2% (12.809.353). Astúries, Extremadura i Galícia han administrat fins ara totes les dosis que han rebut, mentre que Melilla és el territori amb el percentatge administrat més baix a dia d'avui, 101.594 de 141.100 (72%).La Unió Europea ha adquirit per a Espanya, fins al quart trimestre de l'any, 141.943.261 vacunes, de les quals fins ara l'Estat n'ha rebut el 63,8%, 90.537.839. A les que ha distribuït a les comunitats autònomes cal afegir les 212.238 que ha rebut l'Exèrcit (fins ara n'ha administrat 172.779, el 81,4%) i les 8.995 per a la Sanitat Exterior (se n'han punxat 6.747, el 75%).