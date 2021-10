La DGT prohibeix la mascareta negra en els exàmens de conduir de Badajoz

La mesura, que només afecta a Badajoz, tracta d'evitar que els alumnes facin trampa en l'examen teòric

Actualitzada 15/10/2021 a les 20:51

¡ Recuerda que la mascarilla es imprescindible para realizar un examen práctico o teórico del permiso de conducir.

Debes llevar mascarilla quirúrgica o FFP2 sin válvula de exhalación que cubra nariz y boca .



Más ℹ️ https://t.co/lLmvrSl4Os…#ExamenesDGT #Covid19 pic.twitter.com/Z6g6Q1VhoB — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) January 4, 2021

Des que comencés la pandèmia del Covid-19, les mascaretes són un element d'ús obligatori, també, durant la realització dels exàmens de conduir tant pràctics com teòrics.«Recorda que la màscara és imprescindible per a realitzar un examen pràctic o teòric del permís de conduir», indica la DGT en un tuit des del seu compte oficial. De fet, també matisen quin tipus de mascareta cal utilitzar: «Has de portar la mascareta quirúrgica o FFP2 sense vàlvula d'exhalació que cobreixi nas i boca», escriuen.No obstant això, no s'especifica en cap lloc el color de màscara, alguna cosa que sí a succeït a Badajoz, on la DGT ha prohibit les mascaretes de color negre durant la realització d'exàmens pràctics.El motiu pel qual la DGT de Badajoz ha prohibit les màscares fosques, una norma que no afecta a Càceres, és per evitar que aquesta protecció pugui camuflar algun dispositiu que ajudi a resoldre l'examen amb suport exterior, com a càmeres de vídeo o els típics auriculars, tal com recullen des del diari Hoy.Molts dels aspirants que han acudit a l'examen i s'han vist afectats per aquesta nova mesura opinen que és «absurda», ja que existeixen moltes maneres de fer trampa sense necessitat de portar mascareta fosca i per a comprovar si hi ha algun dispositiu per a fer trampes, n'hi ha prou amb demanar que l'alumne es retiri la màscara un moment.