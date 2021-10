Avenç de la vacunació

En canvi, la crisi econòmica se situa com a principal problema seguit de l'atur. Un 30,5% dels enquestats veu els problemes econòmics com una de les tres principals preocupacions que té i per a un 15,8% és la primera.Pel que fa a l'atur, la citen en el top 3 un 23,7% dels enquestats i un 13,2% com a primera preocupació. El tercer lloc l'ocupa la sanitat, que és citada com un dels tres principals problemes pel 20,9% dels ciutadans.Un 94,8% dels enquestats ja s'ha vacunat. Entre els no vacunats, un 56,4% no està disposat a immunitzar-se. Entre els arguments per a no fer-ho, el majoritari és que no es refia dels vaccins i per por a efectes secundaris.