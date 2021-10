El PSOE es compromet a impulsar una llei per abolir la prostitució que perseguirà el client

La resolució sobre prostitució és fruit de diverses esmenes presentades a aquest 40è Congrés Federal que han quedat sintetitzades en un text que aposta per transformar el compromís en una llei integral que s'ha d'aprovar aquesta legislatura.El PSOE es compromet a impulsar-la i preveu incloure-hi sancions als clients. El text recupera la figura penal de la terceria lucrativa, és a dir als negocis que tenen com a objectiu l'obtenció de beneficis a través de la prostitució. La llei anirà acompanyada de reformes per dotar de normatives altres administracions com els municipis.La ponència marc declara el PSOE com a partit abolicionista de la prostitució. «Anhelem una societat on les dones i les nenes no siguin prostituïdes ni els seus cossos objectes de consum», diu la ponència, perquè «el nostre model de societat és un on els homes i les dones són iguals i lliures, i aquesta idea és incompatible amb la prostitució i la tracta d'éssers humans».