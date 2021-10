Utilitzar el mans lliures redueix en un 40% l'atenció al volant, segons un estudi

En cas de mantenir una conversa per WhatsApp l'atenció del conductor disminueix en un 53%

Actualitzada 14/10/2021 a les 21:36

Atendre una simple crida relaxada mentre es condueix no és tan inofensiu com es pot pensar. Parlar pel mòbil amb el sistema de mans lliures redueix «dràsticament» l'atenció al volant en un 40% i incrementa de manera important la probabilitat de cometre una infracció com saltar-se un semàfor en vermell.En cas de mantenir una conversa per WhatsApp l'atenció del conductor disminueix en un 53%, segons un estudi de la Fundació Mapfre centrat en el telèfon mòbil amb mans lliures i l'impacte d'aquest en la conducció, presentat aquest dijous.En l'experiment, per al qual es va utilitzar un simulador d'última generació, van participar 24 conductors, homes i dones, d'entre 20 i 65 anys, amb almenys 2 anys de permís de conduir; la meitat d'ells van acudir sense fatiga ni somnolència a la prova i l'altra, fatigats i somnolents després d'una nit treballant i sense dormir.La primera conclusió és que qualsevol ús del mòbil multiplica per dos la probabilitat de cometre greus errors de conducció com perdre la trajectòria, saltar-se un semàfor en vermell o atropellar a un vianant.Atendre una crida trivial no és una cosa inofensiva, baixem la guàrdia i estem exposats a un major risc, ha advertit Jesús Monclús, coordinador de l'informe i director de Prevenció i Seguretat viària de Fundació Mapfre.Així, contestar una «crida trivial, d'ascensor» redueix l'atenció un 36% i un 40% en el cas que sigui estressant. La diferència és més acusada a l'hora de saltar-se un semàfor en vermell: és tres vegades més probable en el segon cas que en el primer.Usar WhatsApp és l'acció que comporta més risc, multiplicant per dos la probabilitat de cometre un error en la conducció, comparat amb conduir sense usar el mòbil. Els conductors es tornen "gairebé cecs" als semàfors: el risc de cometre aquesta infracció s'incrementa un 45%.L'estudi revela que conduir cansat i somnolent disminueix «greument» l'atenció en un 52%, en comparació amb conductors descansats.A més, el consum de combustible i les emissions quan es parla per telèfon augmenten en un 10%, en produir-se més accelerades i frezados i per l'ús incorrecte de les marxes.Atès el perfil del conductor, les dones tenen menys errors de conducció, els majors cometen menys infraccions, però més errors i els joves, més infraccions i gasten més combustible.No obstant això, els resultats del simulador han ofert una troballa inesperada: els conductors fatigats es van espavilar i es van mostrar més centrats en la conducció durant els 3 minuts de crida, tant relaxada com estressant, alguna cosa que els autors han denominat «efecte despertar».A Espanya, 300 persones perden la vida cada any com a resultat d'una distracció durant la conducció.La nova llei de trànsit, que es troba al Senat, endureix les sancions per conduir i subjectar amb la mà dispositius mòbils, amb multes de 500 euros i la retirada de 6 punts del carnet.