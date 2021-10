Renfe amplia a un any la venda anticipada en 58 serveis d'Ave i Llarga Distància

Es tracta d'una mesura perquè els usuaris puguin aconseguir preus més barats i programar els seus viatges amb major antelació

Actualitzada 15/10/2021 a les 19:32

Renfe ha ampliat a un any el període de venda anticipada en 58 serveis d'Ave-Llarga Distància, perquè els viatgers puguin aconseguir preus més barats i programar els seus viatges amb major antelació.Segons informa la companyia, en una segona fase abans de fi d'aquest mes ampliarà aquesta opció de venda anticipada des d'un any abans a 50 trens més, fins a aconseguir un total de 108 trens Ave i de Llarga Distància.El mes d'abril passat Renfe va redissenyar el sistema de tarifes per a oferir la compra de bitllets a la carta a fi de facilitar i abaratir la compra de bitllets, diu la nota.