La nova colada de lava provoca una gran destrucció a l'illa de La Palma

El barri de la Laguna, Los Llanos de Aridane, ha quedat desert

Actualitzada 14/10/2021 a les 19:43

Desborde de la colada de lava en el cono principal a las 14,15 hora canaria / Outflow on the lava flow at the main cone at 14,15 canarian time pic.twitter.com/X1S6Pupi8M — INVOLCAN (@involcan) October 14, 2021

La colada de lava que flueixen des del con del volcà de la Palma que va fer erupció el 19 de setembre han obligat aquest dijous a continuar amb les evacuacions, que des del dimarts afecten unes 1.200 persones segons les dades censals, però l'avanç del magma sembla que s'alenteix després d'haver-se empassat un supermercat i travessat un camp de futbol.El barri de la Laguna, Los Llanos de Aridane, ha quedat desert al complet després dels desallotjaments del dimecres a la nit i del dijous al matí, davant la presència de dos fronts de la colada nord que s'estan alentint precisament per la viscositat creixent derivada del material procedent d'edificacions que va destruint.I sota terra, a profunditats de més de deu quilòmetres, es manté la sismicitat, que ha augmentat en intensitat fins a aconseguir-se el màxim registrat en aquesta crisi volcànica, 4,5 de magnitud, un terratrèmol sentit en tota l'illa a pesar que estava localitzat a 37 quilòmetres de la superfície.El senyal del tremor volcànic manté una amplitud mitjana, i la deformació continua estable excepte en l'estació més pròxima als centres eruptius.En aquesta estació s'ha mesurat una deformació en el terreny de cinc centímetres després de la qual cosa s'ha donat avís als equips d'emergència i científics que treballen sobre el terreny perquè estiguin atents.La lava, que ha arrasat un miler d'edificacions, ocupa 675 hectàrees i l'amplària màxima de les bugades és de 1.770 metres.Els experts del Pla d'emergències volcànica de Canàries distingeixen dues bugades. Una d'elles, anomenada la primigènia, bastant alentida, té tres braços, dos d'ells pel sud de la muntanya de Todoque i un pel nord, que ha avortat la seva arribada a la mar.Dels braços del sud, un és el que ha format un delta lávico i ha guanyat terreny a la mar i l'altre el que s'ha desviat pel Toll, que tampoc ha aconseguit la costa.Però la que preocupa ara és la nova bugada que discorre cap al nord-oest i que al seu torn té dos apèndixs.A un li diuen el front del Spar, pel nom del supermercat del barri de la Llacuna que s'ha empassat, i a l'altre li diuen el del camp de futbol, al qual ha arribat després d'arrasar el polígon industrial del Carreró de la Gata.Aquests dos apèndixs van tenir fins al dimecres «alta intensitat i bastant recorregut», però estan perdent força mentre digereixen el material de les construccions que s'empassen.I mentre l'illa intenta recuperar una certa activitat normalitzada, quan ja els científics han advertit que ni a curt ni a mitjà termini hi ha indicis que l'erupció es vagi a detenir.La Conselleria d'Educació ha anunciat que el dilluns 18 d'octubre es reprendran les classes en Los Llanos de Aridane, El Paso i Tazacorte, un mes després de ser interrompudes, i després d'un intent infructuós per a l'obertura dels col·legis aquesta setmana.Com va explicar aquest dijous en el Parlament autonòmic el president de Canàries, Ángel Víctor Torres, aquesta dramàtica situació no és fàcil per a ningú, tota la societat està afectada, els damnificats «estan trencats» i els propis docents estan «en estat de xoc».«Un s'acosta a la Palma i el que es respira és pena, tristesa, desolació, por al futur. Però també valentia, llanço i esperança. Els palmeros i les palmeres no es rendiran», va assegurar el president.Torres, després de reconèixer la impotència davant l'avanç de la lava, es va sentir reconfortat en rebre el suport a l'actuació del seu Govern de tots els grups parlamentaris, també els de l'oposició, que, sense perjudici que es mantindran crítics i vigilants, fins i tot van felicitar el president Pedro Sánchez, que ha estat quatre vegades a la Palma en menys d'un mes.Tant Torres com els portaveus parlamentaris valoren la unitat d'acció de totes les institucions i partits en aquesta catàstrofe volcànica, la major a Europa en els últims 100 anys. «L'enemic és un», l'enemic és el volcà, va sentenciar el president.