Els autònoms critiquen l'increment d'uns vuit euros mensuals de la quota previst als pressupostos de l'Estat

Segons ha informat el sindicat en un comunicat, la quota que es pagarà en base mínima serà de 294 euros. El canvi afectarà més de 400.000 autònoms a Catalunya, els que cotitzen amb aquesta bases. L'Estat espera recaptar uns 173 milions d'euros addicionals per a la Seguretat Social amb aquest canvi.En un comunicat, CTAC-Autònoms de la UGT de Catalunya diu que la decisió de l'executiu espanyol no s'entén després que durant el 2021 s'hagi «anunciat reiteradament la posada en marxa del nou sistema de cotització en funció dels ingressos reals».A més, l'organització lamenta la negativa a incloure en la llei de pressupostos les deduccions per manutenció, que perjudiquen més de 207.000 autònoms a Catalunya.