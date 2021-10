El Tribunal de Comptes rebutja el recurs contra la fiança de 5,4 MEUR i nega indefensió dels afectats

Rebutja un segon recurs

La sala de justícia creu que, a més, la forma en què s'han tramitat les actuacions prèvies tampoc ha generat indefensió. «Han pogut prendre vista de l'expedient, han pogut formular al·legacions i proposar diligències, han estat correctament notificats de les resolucions adoptades i les han pogut recórrer», sosté.Tanmateix, la sala admet que s'hauria pogut fer de forma diferent donant-los un termini per formular les al·legacions que fos posterior a la data en què van ser citats de manera que la delegada ho hagués respost per escrit, en lloc de fer-ho en una vista el mateix dia en què se'ls van comunicar les fiances. Tot i això, argumenta que no és motiu per veure-hi indefensió.«Els recurrents van tenir a la seva disposició l'expedient amb més d'un mes d'antelació respecte a la data per a la pràctica de la liquidació provisional» i la delegada instructora «els va aportar una guia per facilitar-los l'operació d'identificar les parts de l'expedient que els afectaven», diu el Tribunal de Comptes, davant les queixes de les defenses que van denunciar manca de temps per estudiar l'extensa documentació.La sala de justícia també nega una extralimitació de la delegada instructora. Tampoc considera que hagi «interpretat o aplicat el règim jurídic regulador de la competència en acció exterior de la Generalitat, sinó que s'ha limitat a determinar si certes despeses realitzades en l'exercici d'aquesta competència s'ajustaven o no, sempre de manera prèvia i provisional, a la normativa econòmica-financera que els resultava d'aplicació».La defensa d'Oriol Junqueras, Raül Romeva i vuit encausats més va presentar recurs contra la decisió de García de demanar un informe a l'Advocacia de l'Estat i va demanar que es considerés «improcedent» la petició. Posteriorment també s'hi van adherir Artur Mas i un altre encausat. La sala de justícia del Tribunal de Comptes ha desestimat el recurs perquè no veu infracció, ja que demanar un informe «s'emmarca entre les diligències que pot realitzar el delegat en la fase d'actuacions prèvies».