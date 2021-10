El preu de la llum per a aquest divendres torna a pujar i se situa en els 231,82 euros MWh

Actualitzada 14/10/2021 a les 15:12

El preu de la llum s'enfilarà aquest divendres un 7,5% respecte aquest dijous i se situarà en els 231,82 euros MWh, segons les últimes dades publicades per l'Operador del Mercat Ibèric d'Electricitat (OMIE). El preu màxim se situarà en els 265 euros MWh, entre nou i deu del matí, mentre que el mínim quedarà fixat en els 201,06 euros MWh, entre quatre i cinc de la tarda. El preu de la llum es manté així per sobre els 200 euros després que durant quatre dies consecutius –durant el pont del Pilar- estigués per sota els 185 MWh per un descens de la demanda. Per avui dijous, va quedar fixat en els 215,63 euros per MWh, un 16,1% més que aquest dimecres, i amb puntes de fins a 260 euros.