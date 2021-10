Un detingut a Biscaia després d'irrompre a trets a la Universitat del País Basc

Actualitzada 13/10/2021 a les 20:26

Un jove ha estat detingut aquest dimecres a la tarda a Leoia (Biscaia) després d'irrompre a trets d'escopeta a la Universitat del País Basc. L'individu ha disparat diverses vegades a l'interior de la Facultat de Ciències i Tecnologia, però a banda de danys materials no s'ha registrat cap ferit, segons ha confirmat l'Ertzaintza després de la detenció.Amb tot, el Departament Basc de Seguretat ha ordenat desallotjar el campus per precaució. Un cop acabat el succés, la policia basca també ha informat que ha «desaparegut la situació de risc», tot i que hi continua havent un dispositiu policial important «per vetllar per la seguretat de l'alumnat, el professorat i els treballadors».