El govern espanyol manté el pressupost de la Casa Reial amb una assignació de 8,43 milions d'euros

En concret la cartera que ha assumit Margarita Robles tindrà un 21,6% més de finançament per destinar a programes especials, amb fins a 2.848 milions d'euros. La resta de partides del Ministeri de Defensa tindran un pressupost de 7.304 milions, un 3,4% més.La caiguda d'aturats i d'afectats per ERTO provoca una reducció del 85% de les transferències al Ministeri de Treball per fer funcionar el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), que passaran de 4.467 a 672 milions d'euros.D'altra banda, el Tribunal de Comptes comptarà durant el 2022 amb 74,96 milions, una assignació un 7,8% superior a l'actual. Les transferències que rebrà el Tribunal Constitucional s'incrementen en un percentatge similar (+7%) fins als 28,42 milions.Un altre dels organismes que tindrà l'oportunitat de tenir més pressupost serà el Consell General del Poder Judicial, que rebrà 76,07 milions en transferències, un 4,2% més.