Darias reitera que per vacunar els menors de 12 anys contra la covid-19 cal esperar l'autorització de l'EMA

Encara sobre la vacunació, Darias ha celebrat el grau de cobertura «impressionant» d'Espanya, que està, segons les seves dades, 12 punts percentuals per sobre de la mitjana europea en relació a persones de més de 18 anys. Segons la ministra, l'Estat «lidera la vacunació a la UE i també al G20».D'altra banda, el Consell Interterritorial de Salut ha acordat aquest dimecres distribuir 4 milions d'euros entre les Comunitats Autònomes que es destinaran a la prevenció del càncer. En concret, aquests diners finançaran campanes d'informació o kits de presa de mostres per concertar la població diana a fer-se proves preventives per detectar càncers colorectals i de coll d'úter.Finalment, i pel que fa a l'ús de la mascareta, Darias no ha vaticinat cap data per retirar un dels objectes que ha esdevingut clau en la lluita contra la pandèmia de la covid-19, però sí ha augurat que és molt probable que, almenys, es mantingui «mentre hi hagi virus de la grip o d'altres de tardor».