Una cinquena part de l'increment de la factura de la llum es deu a l'encariment dels drets d'emissió de CO2

Tal com indica l'informe del Banc d'Espanya, el preu dels drets d'emissió de diòxid de carboni es van mantenir estables entre 2013 i 2018, fet que no va influir en la tarifa de la llum. No obstant això, els preus van passar de situar-se per sota als 10 euros per tona de CO2 als prop de 56 euros per tona.Una altre factor important a l'hora d'explicar l'increment de la factura de la llum és l'augment del preu del gas, la matèria primera que utilitzen les centrals de cicle combinat. A finals de 2020, el gas tenia un import mitjà de 18,2 euros per MWh a l'Estat, una xifra que es va elevar als 28,7 euros per MWh el juny de 2021.Segons el Banc d'Espanya, l'impacte d'aquests factors a l'Estat ha sigut major en comparació amb altres països europeus. En aquest sentit, l'encariment dels preus de l'electricitat explicaria una tercera part de l'increment de l'Índex de Preus al Consum (IPC) durant l'últim semestre.