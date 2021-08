Espanya registra 39.638 nous casos de covid-19 i 119 defuncions des de divendres

Els malalts ocupen prop del 22% dels llits de l'Estat per a crítics

El 70% de persones amb una dosi i el 60% amb totes dues a Espanya

En els darrers 7 dies hi ha hagut 262 víctimes mortals, de les quals Andalusia n'ha registrat 45, Madrid 35, Castella i Lleó 30, Canàries 26, el País Valencià 20 i Catalunya 16. A Ceuta, Melilla i el País Basc no s'ha registrat cap víctima mortal en l'última setmana.En aquests moments al conjunt de l'Estat hi ha 10.411 pacients ingressats per la infecció, que ocupen el 8,83% de tots els llits disponibles. 2.031 persones estan ingressades a l'UCI, el 21,98% del total de llits per a crítics. A Catalunya hi ha 2.722 pacients a l'hospital per coronavirus, l'11,4%, i a l'UCI n'hi ha 651, cosa que suposa un 49,73% de la capacitat total.En les darreres 24 hores hi ha hagut 1.047 persones hospitalitzades a l'Estat per la infecció i 511 han estat donades d'alta. D'aquestes hospitalitzacions, a Andalusia n'hi ha hagut 276, a Catalunya 216, a Madrid 136, i al País Valencià 104.El 70,4% de la població espanyola ha rebut almenys una dosi de la vacuna contra la covid-19, segons ha informat el Ministeri de Sanitat a l'actualització diària de les dades del pla de vacunació. En concret, 33.424.529 persones han rebut com a mínim el primer vaccí. El nombre de les que tenen la pauta completa arriba als 28.587.458 el 60,2% de la població.El govern espanyol ha entregat a les comunitats autònomes i a l'Exèrcit fins a aquest 8 d'agost 60.456.988 dosis de les vacunes contra la covid-19 i fins ara se n'han administrat 59.108.679, que representen el 97,8% del total.A Catalunya, de les 9.784.880 dosis rebudes se n'han subministrat fins ara 9.365.259, el 95,7% del total. Hi ha 5.279.187 persones amb almenys una dosi i 4.594.807 amb la pauta completa.La comunitat que més dosis ha rebut ha estat Andalusia (10.556.340) i fins ara n'ha administrat el 100,6% (10.619.062) Extremadura i Astúries són les dues comunitats amb el percentatge més alt de dosis administrades, mentre que Melilla és el territori amb el percentatge més baix a dia d'avui, amb el 82,1% (89.002 de 108.430).La Unió Europea ha adquirit per a Espanya fins al tercer trimestre de l'any 93.509.245 vacunes, de les quals fins ara l'Estat n'ha rebut el 65%, 60.810.245. A les que ha distribuït a les comunitats autònomes cal afegir les 30.030 que s'han entregat a Andorra, les 322.327 pendents d'entrega, les 213.568 que ha rebut l'Exèrcit (fins ara n'ha administrat 168.157, el 78,7%) i les 6.890 per a la Sanitat Exterior (se n'han administrat 4.333, el 62,9%).