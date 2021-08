El preu de la llum bat un nou rècord històric i s'enfila fins a 111,88 euros per MWh aquest dimarts

Actualitzada 09/08/2021 a les 16:57

El preu de la llum tornarà a batre el rècord històric registrat just aquest mateix dilluns. Segons les últimes dades de l'Operador del Mercat Ibèric de l'Electricitat (OMIE), el preu de la llum fixat per a aquest dimarts se situarà en 111,88 euros per MWh, més de cinc euros per sobre de l'import d'aquest dilluns. El pic s'assolirà entre les vuit i les nou del vespre, quan l'import del MWh serà de 120 euros, mentre que l'hora en què la llum serà més barata serà les quatre de la tarda, quan costarà 102,02 euros per MWh. En menys d'un mes, el preu de l'electricitat a l'Estat ha marcat els quatre imports més elevats de la història pel que fa a la subhasta diària.