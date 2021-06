L'Audiència Nacional dóna la raó a Ayuso i paralitza de forma cautelar les restriccions a l'oci nocturn a Madrid

Els jutges consideren que té prioritat l'interès públic de la Comunitat de Madrid

Actualitzada 07/06/2021 a les 19:52

Simón: «Es buscaran alternatives»

La Sala del Contenciós-Administratiu de l'Audiència Nacional ha acordat paralitzar de forma cautelaríssima –sense escoltar les parts- les restriccions a l'oci nocturn aprovades al Consell Interterritorial de Salut del passat 4 de juny. Ho ha fet a instàncies de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que va presentar un recurs contra les decisions del govern espanyol i les CCAA i va demanar que s'adoptessin mesures mentre no es resol el fons de la qüestió. La decisió té efecte només a la Comunitat de Madrid. L'Audiència Nacional dóna tres dies a l'Estat perquè presenti al·legacions a les mesures cautelars, que són les que es poden adoptar un cop escoltades les parts.La Sala dóna de moment la raó a Ayuso perquè considera que un cop entre en contradicció els interessos de la Comunitat de Madrid i els de l'Estat, «l'interès públic que al·lega la Comunitat de Madrid està més necessitat de protecció cautelar urgent en aquest moment processal».Hi afegeixen que «el risc de generar situacions d'incertesa i de dany als interessos dels afectats per la decisió d'imposar restriccions diferents de les que ja existeixen» fa necessari «la mesura de suspensió mentre es tramita una peça separada amb les mesures cautelars».«Si no s'adoptés ara la mesura cautelaríssima i s'esperés a l'adopció d'una mesura després de la tramitació de les mesures cautelars, l'escenari d'incertesa es veuria seriosament agreujat», sostenen, perquè «es generarien tres nivells diferents de restricció en un termini de temps breu».El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha recordat que la intenció del Ministeri amb aquestes mesures és que dotar la ciutadania de seguretat mentre no hi hagi prou gent vacunada. En tot cas ha afirmat que si algunes mesures no es poden aplicar per motius judicials «es buscaran alternatives el més consensuades possibles per poder substituir-les».