El PP dubta de la «sinceritat» de Junqueras en la carta on s'allunya de la via unilateral

Actualitzada 07/06/2021 a les 17:07

El portaveu del PP i alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha restat transcendència aquest dilluns a la carta del líder d'ERC, Oriol Junqueras, on sosté que la via unilateral no és «viable ni desitjable». Almeida ha posat en dubte la «sinceritat» del missatge perquè la carta no inclou «ni penediment cap al passat ni penediment cap al futur», i així «sembla difícil que puguem creure en la sinceritat del que diu». Les paraules de Junqueras, ha afirmat, «no alleugereixen els indults», i per poder creure en la seva «sinceritat» cal «penediment i petició de disculpes».