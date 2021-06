El Ministeri de Sanitat publica les restriccions sobre hostaleria i oci nocturn per a l'estiu

Les mesures es van acordar al Consell Interterritorial, i Madrid i el País Basc ja han anunciat que no les aplicaran

Actualitzada 05/06/2021 a les 10:18

El Ministeri de Sanitat publica aquest dissabte al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) les restriccions sobre horaris i aforaments d'hostaleria i oci nocturn de cara als mesos d'estiu. Les mesures es van acordar dimecres sense unanimitat al Consell Interterritorial de Salut, i comunitats autònomes com Madrid i el País Basc ja ha anunciat que no les aplicaran perquè entenen que «envaeix» les seves competències.El protocol estableix que durant les properes setmanes l'hostaleria hagi de recollir taules a la una de la matinada i no acceptar clients a les terrasses a partir de mitjanit, obliga a discoteques i oci nocturn a tancar a les tres de la matinada com a màxim i prohibeix fumar al carrer a menys de dos metres d'altra gent.