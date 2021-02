Simón defensa que les Autonomies més estrictes amb la restauració baixen la corba a gairebé el doble de velocitat

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, ha defensat les restriccions al sector de la restauració tot assegurant que les Comunitats Autònomes més estrictes en aquesta qüestió baixen la corba de la pandèmia a gairebé el doble de velocitat que la mitjana estatal. Segons Simón, la mitjana de descens de la corba després del pic de Cap d'Any és del 5,5%, mentre que en les Autonomies més estrictes amb la restauració pot arribar al 10%. El portaveu del Ministeri de Sanitat també ha vist «lògica» l'advertència de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre el perill d'una reobertura massa ràpida. Amb tot, sí ha considerat que hi pot haver marge per relaxar alguna de les mesures.A parer de Simón qualsevol tipus de reobertura o relaxament de les restriccions ha d'anar vinculada a l'evolució de la pandèmia, «i el cert és que ara com ara, encara és alta». Per això ha volgut deixar clar que «això encara no s'ha acabat», que no vol dir que algunes mesures de control «molt dràstiques» no es puguin relaxar, però garantint que la resta «s'apliquen bé».Simón també ha opinat sobre la polèmica desencadenada pel magistrat del Tribunal Superior de Justícia del País Basc que ha tombat les mesures decretades pel govern d'Íñigo Urkullu, que en una tertúlia radiofònica opinava que els epidemiòlegs són «metges amb un curset» i que les mesures per evitar els contagis que proposen «ja se sabien a l'Edat Mitjana». Sense voler entrar en la polèmica, Simón sí ha dit que, si són efectives, està disposat a aplicar les mesures que calgui vinguin d'on vinguin, «de l'Edat Mitjana, del present o del futur».En la roda de premsa habitual dels dijous per informar de l'última hora de la pandèmia s'ha recordat les dades a l'entorn del programa de vacunació. Actualment més de 900.000 persones ja han rebut les dues dosis de la vacuna, un 1,99% de la població. Espanya és el setè país del món amb persones ja immunitzades.La secretària d'Estat de Sanitat, Silvia Calzón, també s'ha referit a la limitació d'administrar la vacuna d'AstraZeneca a menors de 55 anys. Tal com va dir ahir la ministra de Sanitat, Carolina Darias, es tracta d'una actitud «prudent» però «revisable», a l'espera de nous estudis que certifiquin l'eficàcia sobre grups d'edats majors i de «l'efectivitat» que demostri en aquests col·lectius als països que sí l'estan administrant, com el Regne Unit.Calzón ha estat preguntada també sobre si la vacuna es posarà als immigrants irregulars. «Estem en una pandèmia. Cal aconseguir que la vacuna arribi a tots els racons del món i quan abans millor. Ha d'arribar a totes les persones i això és extensible al nostre territori nacional», ha indicat.Finalment Calzón ha negat que hi hagi cap reserva de vacunes per als membres de l'executiu, i tant ella com Simón han afirmat que es vacunaran quan els citin els seus respectius Centres de Salut.