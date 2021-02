Jutge decreta presó al responsable de la primera xarxa narcodrones a Espanya

Traficaven droga entre Espanya i el Marroc a través de drons

Actualitzada 09/02/2021 a les 23:48

Un jutge de Ceuta ha decretat aquesta tarda l'ingrés a la presó del principal responsable d'una xarxa contra el tràfic de drogues entre Espanya i el Marroc utilitzant drons, que va ser desmantellada ahir amb l'arrest d'altres tres detinguts més.Segons han informat a Efe fonts judicials, el Jutjat d'Instrucció número 5 de Ceuta ha decretat l'ingrés a la presó d'un dels detinguts, un altre també haurà d'entrar a la presó encara que podrà eludir-la amb l'abonament de 7.000 euros de fiança i els altres dos han quedat en llibertat amb càrrecs. Als quatre se'ls imputa un presumpte delicte contra la salut pública i un altre per pertinença a organització criminal.Des dels calabossos de la Prefectura Superior de Policia eren traslladat els quatre detinguts fins al magistrat, que ha adoptat l'ingrés a la presó preventiva del presumpte capitost de l'organització.L'operatiu de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil es va desenvolupar ahir arran d'una recerca oberta a la fi del passat estiu després de la localització d'un dron amb drogues que va caure en una muntanya de Ceuta.Aquesta operació denominada 'Rond-Hornet', primera que es realitza a Espanya, va permetre interceptar 4 drons semiindustrials amb capacitats de càrrega des dels 4 fins a 25 quilograms i altres 3 drons comercials, que l'organització utilitzava per a realitzar aquests transports de substàncies estupefaents entre el Marroc i Ceuta per via aèria.