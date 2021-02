Iglesias: «A Espanya no hi ha una situació de plena normalitat democràtica»

De fet, Iglesias també ha aprofitat per denunciar el cas del raper Pablo Hasél. «Com a demòcrata entenc que no beneficia la imatge d'Espanya que algú pugui acabar a la presó per cantar, digui el que digui a les seves cançons», ha lamentat. Per això, ha insistit en què els «conflictes polítics» s'han de gestionar per «vies polítiques» i no pas «policials i judicials». Sense entrar a valorar la separació de poders a l'estat espanyol, s'ha limitat a dir que «molta gent pensa» que «no sempre funciona bé» i que la justícia «no és igual per a tothom».En referència a la proposta per reformar el delicte de sedició, Iglesias ha recordat que l'adequació de l'ordenament jurídic permetrà tenir un Codi Penal «millor, més democràtic i més garantista» que pot afavorir la gestió del conflicte a Catalunya. Pel que fa a l'amnistia, però, ha argumentat que «no servirà per aconseguir un acord al Congrés» i que treballen en acords que donin «sortida» als problemes.Preguntat per les eleccions del 14-F, Iglesias ha defensat que l'única resposta «viable» i «sensata» és un Govern que faci polítiques d'esquerres. Així doncs, ha demanat «prudència» amb les enquestes, assegurant que els comuns tenen «la millor candidata».