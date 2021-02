Simón no confia en un relaxament ampli de mesures restrictives fins a l'estiu

Actualitzada 04/02/2021 a les 22:57

El director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, no creu que hi hagi un relaxament important de les mesures restrictives a què obliga la pandèmia del coronavirus fins a l'estiu, quan es calcula que hi hagi un 70% de la població espanyola vacunada. Simón ho ha dit durant la roda de premsa habitual dels dijous per informar de l'última hora de la situació sanitària, en què ha remarcat que els números van a la baixa però ha reiterat que cal extremar les precaucions perquè continuen essent molt alts. També ha indicat que la Comissió de Salut Pública encara no ha decidit si la vacuna d'AstraZeneca s'ha de posar o no als majors de 65 anys.